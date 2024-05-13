Погода в Калининграде 13 мая

Днем в понедельник, 13 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +16°C...+18°C, ночью +5°С. Ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное — 766 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +16°C, ночью +3°C. На востоке области +20°C, ночью возможны заморозки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ясно, осадков не ожидается. Утром температура составит +13°C. Днем повысится до +16°C. Вечером ожидается +12°C, ветер северный слабый. Влажность: 63% Температура воды: +6,8°C.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник днем в Калининграде и области ожидается до +15...+18°C, на побережье +13...+16°C, малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно северный (со сменой на северо-западный/северо-восточный), 3-7 м/с.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе в настоящее время цвете дуб. Ясная безветренная погода способствует усилению пыления, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.