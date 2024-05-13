Под властью антициклона «UWE»: синоптики прогнозируют в регионе до +20

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До +16...+20°C в регионе прогнозируется уже в среду. Во второй половине недели можно ожидать продолжения слабого роста температурного фона (днем по области возможно выше +20°C) и сохранение вероятности локальных осадков по области, сообщают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» в традиционном еженедельном прогнозе погоды на ближайшую неделю.

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни погоду будет определять антициклон «UWE», период холодной погоды вместе с майскими праздниками постепенно подошел к концу.

«В целом, характер погоды существенно не изменится — нас также ждет ярковыраженный суточный ход температуры (дневной прогрев и прохладные ночи), преобладание ясной и сухой погоды с небольшой вероятностью локальных осадков за счет конвекции ближе к середине недели», — полагают синоптики. При этом, по их данным, температурный фон все же начнет постепенно повышаться за счет поступления более теплых воздушных масс вдоль западной периферии антициклона и прогрева стационарной воздушной массы в условиях отсутствия постоянного затока арктического холода с севера.

«Ночные и дневные температуры повысятся в среднем на 3-6°C и впервые за последнюю неделю дневные значения смогут достигнуть +20°C по области, а ночные заморозки прекратятся», — отмечают эксперты.

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