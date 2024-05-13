Областные власти увеличивают софинансирование нового корпуса школы в Чкаловске

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Региональное правительство увеличивает объем софинансирования на строительство нового корпуса школы № 11 на улице Мира в Чкаловске. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу объем софинансирования увеличивается с 71,4% до 90,4%. Объем финансирования из областного бюджета составит 929,5 млн рублей. Ранее региональное правительство планировало направить на новый корпус школы в Чкаловске 734 млн рублей. Общая стоимость объекта по-прежнему оценивается в 1 млрд 28 млн рублей.

Изначально здание планировали построить в 2022 году, затем ввод объекта перенесли на 2024-2025. В 2018 году стоимость работ оценивали в 561,8 млн рублей, в 2022-м — уже в 810,2 млн. Таким образом, с 2018 года объект подорожал почти в два раза.

Здание будет рассчитано на 650 учеников, его возведение должно завершиться в 2024 году. Согласно публиковавшейся ранее информации, общая площадь пятиэтажного корпуса составит 15 751,6 кв. м. Разрешение на строительство выдано муниципальному учреждению «Средняя общеобразовательная школы № 11 им. Т.А. Апакидзе», оно действует до 13 июня 2025 года.

Новый корпус предусматривает мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства, два спортзала с разметками для футбола и волейбола, раздельными душевыми и санузлами. В здании также планируют разместить студию танца с хореографическими станками и музей боевой славы и патриотического воспитания.

Для строительства объекта был запланирован снос существующего одноэтажного здания и 38 деревьев. В апреле администрация Калининграда разрешила вырубку 68 деревьев, компенсационное озеленение предполагается на улице Мира.

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