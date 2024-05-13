Суд обязал облвласти компенсировать семье ребенка-инвалида покупку лекарств

Прокуратура через суд защитила права ребенка-инвалида, который не обеспечивался должным образом положенными ему лекарствами. Семье мальчика приходилось приобретать препараты за свой счет. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство провело проверку по обращению калининградки о нарушении прав ее 13-летнего сына на обеспечение лекарственными препаратами. Мальчик страдает тяжелым заболеванием и имеет инвалидность, ему на регулярной основе назначено применение жизненно необходимых лекарств. Однако ребенок надлежащим образом не обеспечивался лекарствами, и его матери приходилось приобретать препараты за свой счет.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с регионального министерства здравоохранения затрат на приобретение лекарств, а также компенсации морального вреда. Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка в лице его законного представителя взыскана компенсация в размере свыше 80 тыс. рублей.