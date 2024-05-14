Погода в Калининграде 14 мая

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Во вторник, 14 мая, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснениями погода. По сведениям Гидрометцентра России, временами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днём — +20°С, ночью столбик термометра опустится до +8°С. Ожидается слабый ветер с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 764 мм рт.ст. Относительная влажность 73%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Балтийске и Пионерском. В этих муниципалитетах столбик термометра не поднимется выше +16°С. Осадки маловероятны.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в столице региона ожидается пасмурная погода с дымкой. Днём воздух прогреется до +20°С. Ночью столбик термометра опустится до +11,3°С.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «период холода пока что подошёл к концу». «Над нашим регионом, северной и центральной Европой температура возвращается в климатическое русло со слабым положительным отклонением (на 1-2°С теплее нормы), а значит дневные температуры в регионе будут выходить на уровень +20°С», — обещают синоптики.

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