Эксперты рассчитали самый популярный размер взятки в России

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Самый популярный размер взятки в России — от 10 до 50 тыс. рублей. Это следует из данных судебной статистики по делам коррупционной направленности, которые изучил «Коммерсант».

Самым «экзотическим» оказался размер взятки в сумме до 500 рублей — за это привлекли к ответственности менее 700 человек.

Данные судебной статистики также свидетельствуют о росте спроса на услуги среди коррупционеров: в прошлом году число осужденных за взятки в виде услуг вышло на второе место среди прочих категорий, ранжируемых по размеру взятки. Эксперт объясняет происходящее изменениями в правоприменительной практике.

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