Минздрав закупает легковые автомобили для больниц области за 5,3 млн рублей

Министерство здравоохранения региона ищет поставщика легковых автомобилей для трёх больниц Калининградской области. Аукцион размещён на портале госзакупок.

Согласно основной части извещения, заказчиками машин являются Гурьевская и Полесская центральные районные больницы и калининградская ГБ № 3. Всем учреждениям выделено по 1,8 млн рублей. При этом в проекте контракта указано, что для Гурьевской ЦРБ заказывают 14 автомобилей, Полесской больнице и ГБ № 3 — по одному, а в описании объекта закупки — всем учреждениям по одной машине. Поставить их необходимо в срок с 28 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года. Итоги поиска подрядчика подведут 23 мая.

Общая начальная (максимальная) цена контрактов составляет 5,3 млн рублей. «Новый Калининград» отправил минздраву информационный запрос с целью уточнения количества закупаемых автомобилей.