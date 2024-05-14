Калининградка судится с жильцом-должником, установившим в ее коттедже пилон

Хозяйка коттеджа в Зеленоградске, из которого отказываются съезжать арендаторы, обратилась в суд с иском о расторжении договора найма жилого помещения. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В обосновании судебного иска калининградка указала, что в ее собственности находится коттедж в Зеленоградске. 5 октября 2022 года истица сдала коттедж во временное пользование ответчику, после чего он заселился туда со своей супругой и детьми. Семья проживает там до настоящего времени. Однако с декабря 2023 года ответчик перестал вносить плату и оплачивать коммунальные услуги.

Кроме того, истице стало известно, что он без ее согласования установил пилон для занятия стрип-пластикой в спальне. Истица выразила свое недовольство, в ответ жилец перестал пускать ее в дом. 23 марта 2024 года истица со своим представителем прибыла к коттеджу, однако ответчик напал на нее, направил травматический пистолет ей в лицо, а также в сторону ее представителя, при этом угрожал выстрелить, а затем ударил женщину по лицу и вытолкал со двора.

Калининградка просит расторгнуть договор найма жилого помещения, прекратить право пользования коттеджем, обязать ответчика освободить от своих личных вещей коттедж и передать ей все комплекты ключей. Предварительное судебное заседание назначено на 4 июня.