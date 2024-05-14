Петербуржцу, прилетевшему пьяным в Калининград, грозит до 15 суток ареста

Жителю Санкт-Петербурга, прилетевшему в Калининград в состоянии алкогольного опьянения, грозит до 15 суток административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.



Сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушных судов к борту самолёта поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Храброво» от сотрудника службы пассажирских перевозок.

«37-летний петербуржец слабо ориентировался в окружающей обстановке. От мужчины исходил запах алкоголя. Транспортные полицейские проводили гражданина в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте», — сообщили в пресс-службе.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».