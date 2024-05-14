Министр здравоохранения региона Кравченко подал в отставку

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко подал в отставку. Информацию подтвердили в правительстве региона.



Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Лысков, Кравченко написал заявление по собственному желанию, которое было удовлетворено. «На его место сейчас назначен [как] исполняющий обязанности [главный врач Областной клинической больницы Константин] Локтионов», — рассказал Лысков. На вопрос, связана ли отставка с возможным назначением Антона Алиханова в федеральный Минпромторг, он ответил, что «технически, наверное, всё так или иначе связано».



Александр Кравченко возглавил калининградский минздрав в марте 2017 года. Он пришёл на смену Людмиле Сиглаевой, которая покинула пост со словами: «Просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать».

