Министр здравоохранения региона Кравченко подал в отставку

Министр здравоохранения региона Кравченко подал в отставку

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко подал в отставку. Информацию подтвердили в правительстве региона.

Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Лысков, Кравченко написал заявление по собственному желанию, которое было удовлетворено. «На его место сейчас назначен [как] исполняющий обязанности [главный врач Областной клинической больницы Константин] Локтионов», — рассказал Лысков. На вопрос, связана ли отставка с возможным назначением Антона Алиханова в федеральный Минпромторг, он ответил, что «технически, наверное, всё так или иначе связано».

Александр Кравченко возглавил калининградский минздрав в марте 2017 года. Он пришёл на смену Людмиле Сиглаевой, которая покинула пост со словами: «Просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter