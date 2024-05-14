Зарплаты у врачей на третьем месте: чем запомнился экс-министр Кравченко

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко ушел в отставку по собственному желанию. Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. «Новый Калининград» вспоминает, чем запомнился чиновник.



Александр Кравченко написал заявление по собственному желанию, которое было удовлетворено. «На его место сейчас назначен [как] исполняющий обязанности [главный врач Областной клинической больницы Константин] Локтионов», — рассказал Дмитрий Лысков. На вопрос, связана ли отставка с возможным назначением Антона Алиханова в федеральный Минпромторг, он ответил, что «технически, наверное, всё так или иначе связано».





Кравченко стал одним из «долгожителей» чиновничьего здравоохранения — он продержался на своем посту семь лет. До него в течение долгого времени профильные министры удерживались в кресле не больше года-двух.

Он возглавил калининградский минздрав в возрасте 35 лет в марте 2017 года — пришёл на смену Людмиле Сиглаевой, которая покинула пост со словами: «Просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать». Прощаясь с предшественницей, Александр Кравченко сказал, что управленческий потенциал Сиглаевой должен быть реализован. В настоящее время она возглавляет больницу РЖД. Однако, как утверждают источники «Нового Калининграда», она заняла этот пост вовсе не по протекции регионального минздрава, а скорее вопреки.

Александр Кравченко родился в городе Корсаков Сахалинской области, окончил Амурский государственный медицинский университет. Является кандидатом медицинских наук. Работал в ведущих медицинских организациях России, среди которых Научный центр хирургии, Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова.

В Калининградскую область он приехал не в команде Антона Алиханова, а по другой линии — в 2016 году его поставили возглавлять Онкологический центр Калининградской области, который на тот момент представлял собой только название. На этом посту молодой врач отметился уже спустя несколько месяцев после своего назначения серьезными заявлениями. В декабре 2016 года на заседании общественного совета при минздраве он презентовал приказ, который должен был решить проблемы с онкопомощью в регионе.

В соответствии с проектом документа, пациент с подозрением на онкологию должен был попадать из районных больниц или поликлиник на уточняющую диагностику в Калининградскую областную больницу не позже чем через три дня. На дальнейшие обследования пациента должно уходить не более 14–15 дней, исключение делалось лишь для МРТ и КТ — приказ позволял ожидать обследований на тяжелой медицинской технике в течение 30 дней.

Что любопытно — примерно через полгода после назначения Кравченко сначала убрал из состава общественного совета журналистов, а потом и вовсе перестал встречаться с представителями общественности. Также при нем прекратилось общение со СМИ главврачей больниц, все коммуникации перевели на уровень официальных запросов в пресс-службу правительства области.

Людмила Сиглаева (слева) и Александр Кравченко (в центре)



Сиглаева покинула пост в марте 2017 года. Будущий губернатор Антон Алиханов, комментируя этот факт, заявлял: «Я предметно разбирался в проблемах калининградского здравоохранения более полугода. После многочисленных попыток движения в прежней кадровой системе координат могу констатировать: назрели перемены. Калининградцы заслуживают лучшего здравоохранения. Без обновления в региональном минздраве и корпусе главных врачей у нас этого не получится».

Корпус главных врачей при Кравченко действительно серьезно обновился. Первым лишился своего поста главврач областной больницы Константин Поляков, его место занял приезжий из Москвы Роман Висков. Правда, через два с половиной года он покинул регион. Затем был уволен главврач Центральной клинической городской больницы Сергей Куликов, причем его уволили «в связи с утратой доверия за сокрытие имеющихся в собственности у его супруги четырех объектов недвижимости».

Одним из ключевых кадровых назначений при Кравченко стал доктор медицинских наук, хирург из Москвы Евгений Любивый, которого поставили возглавлять серьезно реконструированную к Чемпионату мира по футболу БСМП. Евгений Любивый успел избраться в Горсовет Калининграда, побыть главой города, уйти снова в БСМП и попасть в итоге в скандал с задержанием на Куршской косе, после чего лишился поста. Сейчас он требует от минздрава миллион рублей за увольнение «по статье» (хотя пресс-служба правительства утверждала, что Любивый ушел по собственному желанию).

Евгений Любивый



Стоит отметить, что с некоторым главврачами Кравченко общался довольно резко. Например, во время одной из прямых линий во «ВКонтакте» он позволил себе в отношении главврача ДОБ Александра Малярова пассажи типа «красота полета зависит от силы пинка», предложив главе администрации Елене Дятловой взять Малярова за «то, что у него между туловищем и головой».

При Кравченко произошло «прикрепление» поликлиник к больницам, а также объединение детских поликлиник в единое учреждение. Это частично позволило решить вопрос с узкими специалистами, к которым людей отправляют не по месту жительства, а в ту поликлинику, где принимает врач. В Детской областной больнице открылся новый корпус на месте разгромленной при экс-губернаторе Боосе бывшей больнице рыбаков. Также для больниц и поликлиник было закуплено новое оборудование (хотя как утверждают источники «Нового Калининграда», сломанный в ДОБ аппарат МРТ пока не починили), введена в строй поликлиника на ул. Горького, построена (пока не заработала) поликлиника на Сельме. Построен (пока не заработал) онкоцентр в Родниках. Почти закрыта, но потом отвоевана поликлиника на Расковой, переживающая сейчас реконструкцию.

Кравченко в самом начале своей министерской карьеры признавал проблемы кадрового голода в медучреждениях. В июне 2017 года он представил программу привлечения в Калининградскую область медицинских кадров. Однако преодолеть проблему не удалось до сих пор — по официальным данным минздрава, в Калининградской области дефицит среди медицинских кадров составляет более 1200 человек, в том числе 516 врачей, среднего медицинского персонала — 743 человека.

Впрочем, как утверждает пресс-служба правительства, с 2017 по 2023 год в регион прибыл 801 врач и 636 специалистов со средним медобразованием (всего 1437 медицинских работников) со всех федеральных округов России, и большинство из них воспользовались мерами комплексной кадровой программы, которая действует в области с начала 2018 года.

Минздраву удалось держать под контролем ситуацию с заболеваемостью во время пандемии коронавируса, развернуть новые стационары, открыть специальные приемные пункты в поликлиниках, отделяющие потоки ковидных больных от остальных. Однако даже спустя два года после завершения пандемии пациентов с инфекционными заболеваниями из Калининграда продолжали возить в Черняховск и Краснознаменск.





Расчетный листок медсестры детской поликлиники

Как утверждают источники «Нового Калининграда», министр не общался с простыми медиками, предпочитая контакт с больничным топ-менеджментом — главврачами. Отчеты главврачей соответствовали букве приказа, однако в конце 2023-начале 2024 года прогремел ряд «зарплатных» скандалов в Региональном перинатальном центре, Городской детской поликлинике и БСМП — врачи и медсестры раскрыли, наконец, тайну своих зарплат. Врачи перинатального центра и БСМП рассказали, что на самом деле они работают практически круглосуточно без выходных, чтобы заработать обещанные президентскими указами две «средние» по экономике зарплаты. А медсестры, отрабатывая положенные им часы, зарабатывают не больше 30 тысяч рублей.

Несмотря на эти скандалы, министр, выступая в апреле перед депутатами Законодательного собрания на заседании комитета по социальной политике, сделал неоднозначное заявление о том, что зарплаты у медиков хоть и являются важными, но находятся не на первом месте.

«Для медицинских работников есть три вещи, которые очень важны для того, чтобы они выбрали место, где они хотят работать медиком, и хотят ли вообще работать медиком. Первая история — это не финансы, не зарплаты, а это условия работы, — сказал министр. — То есть люди хотят к себе уважения, хотят работать в комфортных условиях. Для специалистов очень важно иметь возможность реализовывать профессиональные амбиции — то есть хирургу нужно работать там, где есть хорошая операционная, анестезиолог. Третье место — это зарплата».

Его слова подтвердил позже губернатор Антон Алиханов, заявив в чате представителей общественности, что «врачи из СПб прилетают не столько-то зарплатой, сколько за новейшим оборудованием, которое приобретается и позволяет заниматься в том числе наукой». О врачах и медсестрах из Калининграда и области в этих комментариях почему-то ничего не было.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»