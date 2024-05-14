В Зеленоградске установили пальмы в кадках (фото)

В центре Зеленоградска установили пальмы в кадках. Первые семь растений появились на ул. Крымской. Ещё семь должны продолжить пальмовую аллею до ресторана «Облака», сообщается на странице Зеленоградского муниципального округа «Вконтакте».

«Нам говорят „В Карловых варах пальмы растут на улицах в кадках“, и мы отвечаем „Зеленоградск ничем не хуже!“. Нам говорят „Не украшайте зеленью только Курортный проспект“, и мы ставим пальмы вдоль выхода к морю по Крымской. Нам говорят „Пальмы же замерзнут!“, а мы говорим „Рододендроны растут, магнолии растут, сакуры растут, и пальмы вырастут“», — отмечается в публикации.

По словам представителей местных властей, в кадки высадили пальмы Трахикарпус Вагнера, которые выдерживают морозы до -11°С. «Пока планируем устраивать им зимовку в помещении, но, может быть, они адаптируются и смогут жить на улице круглый год, — говорится на странице муниципального округа. — Что действительно губительно для пальм — слишком тесное общение с людьми. Пожалуйста, не обрывайте и не ломайте листья, не пытайтесь оторвать чешуйки с мохнатых стволов, и останавливайте детей и животных, если они захотят познакомиться с деревом поближе».

Фото: страница Зеленоградского муниципального округа «Вконтакте»