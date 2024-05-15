Погода в Калининграде 15 мая

В среду, 15 мая, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +20°С, ночью столбик термометра опустится до +7°С. Ветер слабый с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 768 мм рт.ст. Относительная влажность 74%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие дневные значения температур на востоке области. Там воздух прогреется до +21°С. На побережье традиционно прохладнее — максимум +19°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в столице региона ожидается ясная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём — +21°С.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «стационарная воздушная масса в антициклоне постепенно прогревается и температура вышла в климатическую норму, в ближайшие дни подобный температурный режим сохранится, а воздух днём по области будет прогреваться выше +18...+20°С — комфортное тепло для этого периода».