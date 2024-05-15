Минздрав РФ впервые составил список запрещенных для водителей лекарств

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Минздрав РФ впервые опубликовал список лекарств, не относящихся к перечню наркотических или психотропных лекарств, после употребления которых, тем не менее, запрещено или не рекомендуется управлять транспортным средством. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, перечень появился на фоне правовой неопределенности вокруг ситуации с обнаружением сотрудниками ГИБДД в организме водителей веществ, которые могут входить в состав ряда лекарств. Конституционный суд в связи с этим поручил внести поправки к действующему КоАП, законопроект будет рассмотрен в первом чтении уже на следующей неделе.

В список Минздрава вошли, в частности:

  • противопростудные препараты «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт»;
  • жаропонижающие «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс»;
  • обезболивающие «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон»;
  • антигистаминные «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Цетиризин», «Левоцетиризин».

В Минздраве также разъяснили, какие именно риски несет прием каждого из этих средств для водителей. В частности, корвалол является снотворным и влияет на центральную нервную систему. «Колдакт» и «Терафлю» могут вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение координации движений.

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