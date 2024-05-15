В 2023-м в Калининградской области рождаемость снизилась почти на 10%

В 2023 году в Калининградской области продолжилась тенденция к снижению рождаемости. Но свет появилось 7639 детей, что на 9,4% меньше, чем в 2022 году, и на 16,5% меньше, чем в 2021-м. Об этом в среду, 15 мая, сообщила уполномоченная по правам ребенка Ирина Ткаченко на заседании постоянного комитета по соцполитике регионального Заксобрания.

«Демографы утверждают, что такая тенденция характерна для всех регионов РФ, она связана с социальным, экономическим, технологическим, культурными и ценностными изменениями. Кроме того, наблюдается снижение количества женщин репродуктивного возраста, 20−30 лет, то есть дети рождаются у представителей так называемых малочисленных поколений 90-х, начала 2000-х. Ещё одна причина, которую отмечают специалисты, — это отсроченное деторождение. Нежелание даже при благоприятных условиях иметь двоих, тем более троих детей. Молодые люди получают образование, строят карьеру, налаживают быт, обретают финансовую независимость, при этом откладывая рождение детей», — пояснила детский омбудсмен.

В то же время, по ее словам, в регионе увеличивается общее количество детей и семей с детьми. Рост общей численности по-прежнему достигается посредством миграции. «За год численность детского населения увеличилась на 662 человека, за три последних года рост составил свыше 1%, или 2865 человек», — отметила Ткаченко.

Также она уточнила, что на сегодня в Калининградской области проживают более 3,5 тысяч детей-инвалидов и свыше 2,5 тысяч детей-сирот. Однако в 2023 году отмечалась положительная динамика по снижению данных показателей.