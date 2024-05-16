На Островского вырубают 20 деревьев для «реконструкции зелёных насаждений»

В районе домов № 12, 13 и 14 на ул. Островского в Калининграде разрешили вырубить 20 деревьев и 39 кустарников. Убрать также планируют 24,8 погонных метра живой изгороди и 1600 кв. метров газона. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.



Цель вырубки — реконструкция зелёных насаждений, выполняемая органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа „Город Калининград“ на 2024 год». Порубочный билет выдан «Управляющей компании Ленинградского района». Сносу подлежат кипарисовик, вишня, ель, алыча, липа, яблоня и другие породы деревьев.

Сохранить планируют 80 деревьев, 121 кустарник, 32 погонных метра живой изгороди, 8323 кв. метра газона и 101 кв. метр цветника. Площадь зелёных насаждений, подлежащих реконструкции, — 1840 кв. метров.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 14 деревьев, 32 кустарников, 20 погонных метров живой изгороди и 1600 кв. метров газона на том же участке, где запланирована вырубка. Посадить планируют клёны, а также кусты пузыреплодника и форзиции.

Порубочный билет действует до 15 мая 2025 года. Компенсационная стоимость не взимается.