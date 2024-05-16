ФАС намерена обсудить с «Аэрофлотом» цены на билеты

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Федеральная антимонопольная служба анонсировала переговоры с руководством «Аэрофлота» насчет применяемого компанией ценообразовании. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил на заседании коллегии ФАС глава службы Максим Шаскольский, уточнив, что встреча должна состояться завтра.

«Мы считаем, что принципы динамического ценообразования авиакомпаний должны быть прозрачными и ориентированы на обеспечение доступности перелетов для всех категорий граждан. Мы сейчас проводим анализ ценообразования, по результатам которого будут приняты меры реагирования (...) Завтра у нас состоятся переговоры с руководством компании «Аэрофлот», — заявил Шаскольский, отметив, что ведомство получает большое количество жалоб на рост стоимости перелетов.

«Уже возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении одной из крупных авиакомпаний за неисполнение предупреждения ФАС по ценам на авиабилеты. Также направлены письма остальным авиакомпаниям о необходимости уточнить порядок ценообразования и обеспечить доступность авиабилетов на внутренних маршрутах для всех категория граждан», — напомнил Шаскольский.

Как напоминает информагентство, в марте ФАС возбудила дело в отношении S7, поскольку та не исполнила предупреждение о необходимости разработать ценовую политику. В апреле служба запросила разъяснений повышения цен сразу у шести авиакомпаний: «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и «ЮТэйр».


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