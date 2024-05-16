Приставы из Калининграда помогли москвичу получить 14 млн долга с одноклассника

Калининградские приставы помогли москвичу вернуть крупную сумму денег, которую он одолжил бывшему однокласснику, переехавшему в самый западный регион страны, не рассчитавшись с приятелем. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Проживавший в Москве мужчина взял в долг у своего одноклассника — тоже москвича — 14 миллионов, но не отдал их в оговоренный срок. Более того, заемщик перестал отвечать на звонки и уехал в Калининград, чтобы скрыться. Кредитор обратился в суд, который постановил взыскать с должника 14 млн рублей. Исполнительный документ поступил в районное отделение приставов в Калининграде.

Поскольку мужчина, получив уведомление от приставов, не исполнил решение суда, на его счета был наложен арест. Но даже после этого должник не принял мер к решению вопроса. Приставы выяснили, что на банковских счетах должника имеется требуемая сумма, и на эти денежные средства было обращено взыскание. Также со счетов был списан исполнительский сбор почти 1 млн рублей, назначенный за неисполнение требований исполнительного документа в установленные законом сроки.

Задолженность 14 млн рублей уже перечислена взыскателю. Исполнительский сбор 1 млн рублей поступит в консолидированный бюджет государства.