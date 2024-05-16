В Калининградскую область пытались ввезти 13 тонн заражённой земляники

В Калининградскую область пытались ввезти партию заражённой земляники из Сербии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Карантинный фитосанитарный контроль партии сотрудники ведомства проводили 15 мая на складе временного хранения «Сириус».
«В ягодах земляники впервые выявлено опасное карантинное заболевание — возбудитель антракноза земляники, — сообщили в пресс-службе, — Общий объём заражённой партии ягод составил 13,3 тонны». Наличие заболевания было установлено заключением Калининградского филиала Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных.
Чтобы не допустить распространение заболевания на территории России, выпуск продукции запретили.