В Калининграде с 27 мая на месяц закрывают проезд транспорта по ул. Савенко

В Калининграде планируют на месяц перекрыть движение транспорта по ул. Савенко. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 27 мая по 28 июня будет закрыто движение транспорта по ул. Савенко в районе дома № 34 по ул. Марш. Баграмяна и внутриквартальному проезду в районе домов №№ 34, 36 по ул. Ген. Буткова. Проезд закрывается для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по реконструкции газопровода на объекте „Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград — Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему“», — уточнили в мэрии.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, возложена на подрядную организацию ООО «СвязьМонтажСтрой».