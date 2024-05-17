Погода в Калининграде 17 мая

В пятницу, 17 мая, в Калининградской области ожидается тёплая ясная погода без осадков. Гидрометцентр России сообщает, что температура воздуха днём достигнет отметки в +22°С. Ночью столбик термометра опустится до +9°С. Атмосферное давление составит чуть выше нормы — 763 мм. рт. ст. Ветер — восточный, с порывами до 3 м/с.

Согласно прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей, на востоке региона днём воздух прогреется также до +22°С, на побережье традиционно ниже — до +19°С.

Прогноз «Нового Калининграда» гласит, что в столице области воздух днём прогреется до +23°С. Небо ясное, без осадков.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в дневные часы воздух прогреется до +19...+22°С, малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 11-13 м/с».

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