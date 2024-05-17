В сборную России по футболу вызвали игрока калининградской «Балтики»

В сборную России по футболу вызвали игрока калининградской «Балтики»
Евгений Латышонок. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин включил вратаря калининградской «Балтики» Евгения Латышонка в расширенный список кандидатов на вызов в национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На учебно-тренировочный сбор, который стартует 1 июня, вызваны также голкиперы двух российских и одного заграничного клубов. Так, конкуренцию Латышонку составят Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва) и Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан). При этом «Балтика» 2 июня сыграет в финале Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Что касается футболистов, которые могут сыграть в Суперфинале FONBET Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок», — отметил Карпин. Окончательный список игроков, по его словам, объявят на следующей неделе.

Евгений Латышонок в матче со столичным «Спартаком» в Кубке России совершил множество спасений, тем самым принеся «Балтике» путёвку в финал турнира. Эта победа над москвичами стала первой за 28 лет для калининградцев в играх с красно-белыми. Единственный во встрече мяч забил колумбийский защитник балтийцев Кевин Андраде.

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