В сборную России по футболу вызвали игрока калининградской «Балтики»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин включил вратаря калининградской «Балтики» Евгения Латышонка в расширенный список кандидатов на вызов в национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На учебно-тренировочный сбор, который стартует 1 июня, вызваны также голкиперы двух российских и одного заграничного клубов. Так, конкуренцию Латышонку составят Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва) и Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан). При этом «Балтика» 2 июня сыграет в финале Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Что касается футболистов, которые могут сыграть в Суперфинале FONBET Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок», — отметил Карпин. Окончательный список игроков, по его словам, объявят на следующей неделе.