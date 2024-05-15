Впервые за 28 лет: как «Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в финал Кубка России

«Балтика» сотворила чудо. Калининградцы вчера всё сделали впервые: впервые за 28 лет обыграли московский «Спартак» и впервые в истории добрались до решающего матча, где разыгрывается национальный трофей. Уже сотворённая сказка, под которую сладко будет засыпать каждый калининградский футбольный болельщик. Как балтийцы подарили радость всему городу и кто стал главным творцом успеха — в материале «Нового Калининграда».

«Спартак» при новом тренере Владимире Слишковиче выдал впечатляющую серию в 7 беспроигрышных матчей во всех турнирах. Противостояла народной команде «Балтика», кубковый боец, но проигравший в концовках два матча кряду в Премьер-лиге. К тому же команды уже встречались в чемпионате, и там сильнее оказались красно-белые: 2:1 в Москве и 0:2 в Калининграде. Последнее противостояние команд запомнилось скорее снежным безумием. 26 ноября на старте второго круга первенства РПЛ в игру клубов вмешалась погода: тогда поле покрылось толстым слоем снега за 15 минут, к чему в самом западном регионе страны никто не приык. Матч даже пришлось останавливать, чтобы расчистить разметку, а мяч и белая форма «Спартака» буквально сливались с занесённым стадионом. На этот раз погода благоволила спорту, а разыгрываемая путёвка в финал Кубка России сделала антураж вокруг игры ещё жарче.

Всё началось уже по привычному сценарию балтийцев: стартовый свисток, гиперпрессинг, быстрый гол. Точно так же, как и в кубковой игре с «Ростовом», калининградцы вырвались вперёд уже на 4-й минуте встречи. Диего Луна после небольшой перепасовки с Алексом Фернандесом на правом краю поля сделал навес в штрафную площадь. Мяч подобрал Кевин Андраде, скинул его на Виталия Лисаковича. Белорусский нападающий в свою очередь начал улучшать себе позицию для удара под левую ногу, и в этот момент колумбиец Андраде неожиданно для всех сам нанёс удар по воротам «Спартака». Мяч пошёл аккурат под дальнюю штангу ворот москвичей, а голкипер Александр Селихов не смог до него дотянуться. Восторг трибун, наверное, был слышен далеко за пределами острова Октябрьского: настолько оглушительными были овации болельщиков — их команда в полуфинале Кубка России вышла вперёд.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Дальше — постоянные атаки «Спартака». Только в первом тайме у красно-белых были три явных шанса сравнять счёт на табло: тут и выходы практически один на один, и расстрелы с линии вратарской площади. Но неприкосновенными ворота «Балтики» оставались по одной причине, и имя ей — Евгений Латышонок.

На второй тайм команда Владимира Слишковича вышла с одной целью — победить и продлить серию без поражений до 8 матчей во всех турнирах. «Спартак» начал штурм ворот балтийцев буквально сразу, однако калининградцы грамотно контролировали игру посредством оборонительного футбола, иногда убегая в контратаки. Продуктивно для балтийцев и тщетно для «гладиаторов»: москвичам не удалось забить «Балтике», и всё по той же причине — в Латышонка вселился дух великого советского голкипера Льва Яшина. Просто перечислим моменты второй половины встречи, когда Евгений действительно выручил:

51 минута: Латышонок ногой перекрывает путь мячу после опасного удара полузащитника красно-белых Бонгонды;

61’: полузащитник «Спартака» Манфред Угальде выходит один на один с Евгением, кипер «Балтики» выигрывает дуэль;

74’: Латышонок исправляет ошибку защитника Александра Жирова, пропустившего проникающую передачу, и вновь тащит удар Угальде в упор;

93’: Даниил Хлусевич бьет по мячу из-за штрафной площади, снаряд рикошетом от защитника «Балтики» Роберто Фернандеса летит в ворота, а Евгений ловким прыжком переводит мяч на угловой.

Не стоит забывать, что между этими моментами игроки «Спартака» также били либо мимо, либо удары блокировали защитники. Реализация подвела игроков красно-белых: «Балтика» впервые в своей истории вышла в финал Кубка России по футболу. Да, она не была по игре лучше москвичей. Вопрос всем недовольным: а кто против «Спартака» весь матч будет держать инициативу? Разве что питерский «Зенит», настоящий «криптонит» для народной команды, ведь «Спартаку» всегда тяжело даются матчи с ним, но сине-бело-голубые — наверное, сильнейший клуб России.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Балтийцам повезло, это факт. Его признал и главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич. Он прямо об этом заявил на послематчевой пресс-конференции: «Собственно, без везения в финал Кубка не выходят. И неважно, „Спартак“, ЦСКА, „Балтика“ или другая команда — без везения никак в этом деле. Надеемся, что мы крепко схватили эту птицу, которая приносит удачу, Жар-птицу, и с нею же ворвёмся в финал Кубка». При этом Игнашевич отметил, что «Балтика» серьёзно отнеслась к турниру и грамотно распределяла силы между двумя сезонными соревнованиями, а также поблагодарил всех болельщиков, пришедших на арену, заявив, что команда чувствует мощную энергетику трибун, в ответ на которую футболисты в бело-синих джерси готовы выдавать свои лучшие матчи.

Не будем забывать, что в матчах с «Уралом» и «Динамо» в Премьер-лиге «Балтика» проигрывала в добавленное к добавленному время. Накануне игры со «Спартаком» защитник калининградцев Александр Жиров заявил «Новому Калининграду», что «это чуть болезненные такие два поражения, из которых мы уже сделали выводы. Надеюсь, они [поражения в компенсированное время] больше не повторятся в этом отрезке сезона, потому что у нас сейчас три игры, [про которые можно сказать] „три финала“, и надо их все выиграть, конечно». Не соврал: «Балтика» максимально компактно и коллективно играла в обороне начиная с 80 минуты, что тоже является немаловажным фактором сухого матча в исполнении Евгения Латышонка. Вратаря, кстати, признали лучшим игроком встречи. Да что там игрок встречи, весь Калининград его боготворил вечером вторника.

Калининградцы обыграли московский «Спартак» впервые за 28 лет и вышли в финал Кубка России, который состоится 2 июня на главной спортивной арене России — стадионе «Лужники» в Москве. Соперник балтийцев определится в паре «Зенит» — ЦСКА сегодня, 15 мая. Кто бы ни стал оппонентом «Балтики» в битве за трофей, можно быть уверенным, что добрая часть России отдаст симпатии скорее яркому и маленькому клубу из Калининграда, чем гранду отечественного футбола в лице питерцев или московских армейцев. Когда такие маленькие команды как «Балтика» проходят в решающий матч, это уже становится сказкой. Сказки любят все, и счастливый конец такой истории — футболисты в бело-синем с кубком страны по футболу. Весь Калининград за них, а они — за Калининград. Запоминаем: 2 июня, «Лужники», 17:00 (0+).

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград