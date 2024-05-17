Калининградстат: в регионе цены на топливо за год увеличились в среднем на 11%

В Калининграде автомобильное топливо за год подорожало в среднем на 11%. Такие данные приводит Калининградстат.

Для вывода динамики взяли цены за январь-март 2024 года и за аналогичный период 2023. Помимо бензина, подсчёт охватил также дизельное и газовое моторное топливо. «По сравнению с январём-мартом 2023 года зафиксирован рост цен на бензин АИ-92 на 7,88%, бензин АИ-95 — на 7,85%, бензин АИ-98 — на 11,82%, дизельное топливо — на 12,53%, газовое моторное топливо — на 15,26%», — говорится в отчёте Калининградстата.

В феврале 2024 года в рейтинге РИА Новости Калининградская область заняла 58 место по доступности бензина. Согласно аналитике, в регионе на среднемесячную зарплату можно было купить 858 литров топлива. Тогда же, по сравнению с декабрём 2022 года, 98-й бензин и дизтопливо подорожали за год более чем на 10%.

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