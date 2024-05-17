Microsoft отключает корпоративных клиентов из РФ от своих облачных продуктов

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Корпорация Microsoft отключает российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов. Ограничения начались с 16 мая, пишет ТАСС со ссылкой на сообщения в чате ГК Softline для заказчиков.

«Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5-10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», — отметили специалисты компании.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Microsoft планирует перестать продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Все активные подписки продолжат действовать до указанного срока, но продлить их будет нельзя, уточняли в корпорации. 

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