«Фестивальная дирекция» получила 100 млн рублей на свои проекты в 2024 году

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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Фестивальная дирекция» получила на реализацию своих проектов в 2024 году 100 млн рублей из регионального бюджета. Об этом сообщили в министерстве по культуре и туризму Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Министерство выступает учредителем организации от имени Калининградской области в соответствии с распоряжением правительства региона . «АНО „Фестивальная дирекция“ реализует более 20 мероприятий государственной программы Калининградской области „Культура“, а также регионального культурного проекта „Творческие люди“», — сообщили в минкульте.

Среди наиболее значимых проектов АНО там назвали фестивали «Острова», «Территория мира — Территория музыки», «Калининград Сити Джаз», «Короче», «Балтийские сезоны», «Кантата», а также Международный турнир по театральному чтению «Выражение 2024».

Численность сотрудников «Фестивальной дирекции» — 12,5 штатных единиц. На содержание организации в 2024 году выделено 16,4 млн рублей.

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