Фонд капремонта: ремонт мозаики на Киевской в Калининграде завершат осенью

Фонд капремонта: ремонт мозаики на Киевской в Калининграде завершат осенью
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»
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Работы над обновлением мозаики на Киевской, 137, в Калининграде закончатся в сентябре. В июне на фасад здания вывесят первую треть панно. Об этом говорится в телеграм-канале регионального Фонда капитального ремонта в пятницу, 17 мая.

Над восстановлением узора занимается зеленоградский мозаист Павел Савельев. Он создаёт новое панно, внося минимальные и необходимые изменения. По окончании работ планируется единая композиция, в старой мозаике присутствовали вертикальные и горизонтальные швы, из-за чего создавалось дробление полотна на квадраты.

Новая и старая мозаики. Фото: Фонд капремонта Калининградской области

«Кстати, фактура на фото не будет соответствовать той, что мы увидим после монтажа. Паша работает обратным способом набора мозаики: гладкая лицевая сторона накладывается на поверхность эскиза», — делится подробностями реставрации Фонд.

Ведомство отметило, что мозаику реставрировали в 90-х годах с использованием битой плитки из-за отсутствия необходимых материалов. Сейчас процесс восстановления идёт с использованием смальты (цветного непрозрачного стекла — прим. «Нового Калининграда»).

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