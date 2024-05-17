Фонд капремонта: ремонт мозаики на Киевской в Калининграде завершат осенью

Работы над обновлением мозаики на Киевской, 137, в Калининграде закончатся в сентябре. В июне на фасад здания вывесят первую треть панно. Об этом говорится в телеграм-канале регионального Фонда капитального ремонта в пятницу, 17 мая.

Над восстановлением узора занимается зеленоградский мозаист Павел Савельев. Он создаёт новое панно, внося минимальные и необходимые изменения. По окончании работ планируется единая композиция, в старой мозаике присутствовали вертикальные и горизонтальные швы, из-за чего создавалось дробление полотна на квадраты.

«Кстати, фактура на фото не будет соответствовать той, что мы увидим после монтажа. Паша работает обратным способом набора мозаики: гладкая лицевая сторона накладывается на поверхность эскиза», — делится подробностями реставрации Фонд.

Ведомство отметило, что мозаику реставрировали в 90-х годах с использованием битой плитки из-за отсутствия необходимых материалов. Сейчас процесс восстановления идёт с использованием смальты (цветного непрозрачного стекла — прим. «Нового Калининграда»).