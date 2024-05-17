Россельхознадзор вернул в Польшу филе морского гребешка

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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора задержали на пункте пропуска МАПП «Мамоново» 66,5 кг мороженого филе морского гребешка. Товар пыталось вывезти из Польши частное лицо, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов. Продукция возвращена на сопредельную территорию», — говорится в сообщении.

Управление Россельхознадзора напоминает, что, согласно установленным требованиям, не допускается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата. Разрешается ввоз до 5 килограммов включительно в расчёте на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.

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