Врач-нейрохирург из областной больницы судится за восстановление на работе

Уволенный из областной клинической больницы врач-нейрохирург Борис Фомин подал в суд иск к бывшему работодателю, чтобы признать приказ о своём увольнении недействительным. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского облсуда в пятницу, 17 мая.

Фомина уволили из областной больницы по статье п.п.«б» п.6 ч. l ст. 81 ТК РФ (появление на работе в состоянии наркотического опьянения). В иске нейрохирург указал, что 3 апреля главный врач учреждения попросил его пройти медосвидетельствование, результаты которого по доверенности забрал юрист больницы.

«Получив результаты, главврач сообщил ему, что в его биоматериале были найдены следы амфетамина. Истец, подозревая, что произошло вмешательство третьих лиц в процесс исследования или имела место халатность и безответственность сотрудников учреждения, где его проводили, повторно пересдал анализ в ночь с 9 на 10 апреля. Следов употребления наркотических средств обнаружено не было. Однако эти результаты работодателем при проведении проверки учтены не были», — говорится в релизе суда.

После первого медицинского освидетельствования, 3 апреля, Фомин отправился на передачу на местную радиостанцию, где, по сообщению пресс-службы облсуда, «ни у кого не возникло сомнений относительно адекватности его поведения». Вследствие этого нейрохирург считает, что у работодателя не было законных оснований для увольнения, а цель проверки заключалась в прекращении сотрудничества. При этом, по версии истца, сам порядок увольнения был нарушен. Фомин просит суд признать незаконным приказ исполняющего обязанности главного врача областной клинической больницы и восстановить его в должности врача-нейрохирурга. Предварительное заседание назначили на четверг, 6 июня.

В поддержку нейрохирурга создали электронную петицию. Ее авторы требуют от Минздрава «разобраться в сложившейся ситуации и отменить приказ об увольнении» Бориса Фомина. Губернатор Антон Алиханов 20 апреля прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «У руководства были очень веские основания для увольнения, медицинские экспертизы в отношении доктора были проведены, результаты не позволяют нам продолжать сотрудничество», — написал Алиханов.

Адвокат медика Ольга Матвеева сообщила в эфире радио «Балтик Плюс», что обращается в различные инстанции и просит разобраться в ситуации министерство здравоохранения. Она также заявила о намерении обратиться в суд.