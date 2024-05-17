Горвласти протестируют реверсивный светофор перед мостом на Суворова

Администрация Калининграда протестирует светофор реверсивного движения перед мостом на улице Суворова. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии в пятницу, 17 мая.

Работать сигнальное устройство будет только в дневное время. С 06:00 до 16:00 две полосы откроют для движения в город, с 16:00 до 23:00 — на выезд из Калининграда. Ночью дорогу закроют для проезда.

«Пока не убедимся, что всё функционирует без сбоев, средняя полоса будет закрыта. Если всё окажется нормально, то до конца следующей недели дорисуем разметку и в том районе заработает постоянная схема движения», — говорится в сообщении администрации.