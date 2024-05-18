Погода в Калининграде 18 мая

В субботу, 18 мая, в Калининградской области ожидается тёплая ясная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днём достигнет отметки в +24°С. Ночью столбик термометра опустится до +10°С. Атмосферное давление составит чуть выше нормы — 761 мм. рт. ст. Ветер — восточный, с порывами до 3 м/с.

Согласно прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей, на востоке региона днём воздух прогреется до +24—25°С, на побережье традиционно ниже — до +22°С.

Прогноз «Нового Калининграда» гласит, что в столице области воздух днём прогреется до +25°С. Небо ясное, без осадков.