Со дна Балтийского моря подняли почти 7 тысяч взрывоопасных предметов

С затопленной в Балтийском море баржи спасатели МЧС подняли около 7 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведомство уточнило, в Калининградской области возобновилось разминирование утонувшего недалеко от береговой линии Балтийска судна. В работе принимают участие 15 водолазов. «В этом году с начала работ на поверхность уже поднято и передано для дальнейшего уничтожения свыше 6,8 тысячи различных взрывоопасных предметов», — рассказали в ведомстве.