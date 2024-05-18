Со дна Балтийского моря подняли почти 7 тысяч взрывоопасных предметов

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С затопленной в Балтийском море баржи спасатели МЧС подняли около 7 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведомство уточнило, в Калининградской области возобновилось разминирование утонувшего недалеко от береговой линии Балтийска судна. В работе принимают участие 15 водолазов. «В этом году с начала работ на поверхность уже поднято и передано для дальнейшего уничтожения свыше 6,8 тысячи различных взрывоопасных предметов», — рассказали в ведомстве.

Разминирование баржи проходит не первый год. Весной 2023 «Новый Калининград» писал, что в конце мае с судна подняли свыше 5 тысяч снарядов.

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