Погода в Калининграде 19 мая

Днем в воскресенье, 19 мая, в Калининградской области ожидается теплая погода, возможны кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +24°C. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +22°C, ночью +11°C. На востоке области до +26°C, ночью +9°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ясно, небольшая дымка, осадков не ожидается. Утром температура составит +20°C. Днем повысится до +24°C. Вечером ожидается +20°C, ветер слабый. Влажность: 91%, температура воды: +12°C.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в воскресенье днем воздух прогреется до +23...+26°С, ожидается переменная облачность, местами возможны локальные кратковременные дожди и слабые грозы (наибольшая вероятность в южной и северной части области). Закат будет в 20:45.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.