Росимущество выставило на торги ископаемые остатки вымерших животных

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калининградской области проводит электронный аукцион по реализации ископаемых остатков вымерших животных. Всего планируется реализовать восемь единиц имущества. Торги назначены на 20 июня, извещение опубликовано на сайте ГИС «Торги».



В частности, продаются четыре коренных зуба хоботного ископаемого животного мамонта Mammuthus primigenius, позвонок мамонта, один фрагмент рога Большерогого оленя (Megaliceros) и два целых рога Большерогого оленя. Начальная цена лота — 17 816 рублей.

Ископаемые остатки выставлены на торга на основании постановление Правительства РФ, регламентирующего порядок реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров.