В Калининграде собирают деньги для слабослышащих детей

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Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» проводит сбор средств для двух детей, страдающих тугоухостью. Общая сумма к сбору — около 400 тысяч рублей.

Одиннадцатилетнему Славе Лайкову диагноз «тугоухость» был поставлен в возрасте 3,5 лет. С 2016 года мальчик носит слуховые аппараты. Слава учится в обычной школе, у него одна четверка, остальные пятерки. Слуховые аппараты необходимо менять один раз в пять лет. Сейчас мальчику необходима замена аппаратов. Сумма к сбору на настоящий момент — 389 000 рублей.

Маше Кукушкиной 11 лет. Девочка не разговаривала, неврологи ставили ей различные диагнозы, которые оказались под вопросом после того, как новый специалист-дефектолог в школе, где учится Маша, стала подозревать, что у ребенка проблемы со слухом. Первые обследования подтвердили, что у ребенка тугоухость и она практически ничего не слышит.

Сейчас Маше требуются дополнительные обследования и консультации узких специалистов, чтобы определить маршрут слуховой реабилитации. Оставшаяся сумма к сбору — 11900 рублей.

Сбор средств ведется на сайте фонда.

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