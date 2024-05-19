В Калининграде собирают деньги для слабослышащих детей

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» проводит сбор средств для двух детей, страдающих тугоухостью. Общая сумма к сбору — около 400 тысяч рублей.



Одиннадцатилетнему Славе Лайкову диагноз «тугоухость» был поставлен в возрасте 3,5 лет. С 2016 года мальчик носит слуховые аппараты. Слава учится в обычной школе, у него одна четверка, остальные пятерки. Слуховые аппараты необходимо менять один раз в пять лет. Сейчас мальчику необходима замена аппаратов. Сумма к сбору на настоящий момент — 389 000 рублей.

Маше Кукушкиной 11 лет. Девочка не разговаривала, неврологи ставили ей различные диагнозы, которые оказались под вопросом после того, как новый специалист-дефектолог в школе, где учится Маша, стала подозревать, что у ребенка проблемы со слухом. Первые обследования подтвердили, что у ребенка тугоухость и она практически ничего не слышит.

Сейчас Маше требуются дополнительные обследования и консультации узких специалистов, чтобы определить маршрут слуховой реабилитации. Оставшаяся сумма к сбору — 11900 рублей.