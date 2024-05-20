Погода в Калининграде 20 мая

Днем в понедельник, 20 мая, в Калининградской области ожидается теплая погода, возможны кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +24°C. Ветер слабый. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +20°C, ночью +13°C. На востоке области до +25°C, ночью +8°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно, днем пасмурно, возможен дождь. Утром температура составит +20°C. Днем повысится до +23°C. Вечером ожидается +18°C, ветер слабый. Влажность: 57% Температура воды: +12°C.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник ночью по области ожидается +9...+13°С, в дневные часы в Калининграде и области до +23...+26°С (на побережье +19...+23°С), переменная облачность и в течение дня возможны локальные ливни и грозы. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, на побережье переменный на северный и северо-западный, 4-7 м/с, при осадках порывистый.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.