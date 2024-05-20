Летнее тепло и грозы: синоптики обещают на предстоящей неделе плюс 26°С

На этой неделе в Калининградской области сохранится летний характер погоды, утверждают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области». Стационарные воздушные массы с атмосферной неустойчивостью будут способствовать стабильному характеру погоды.



«В дневные часы под действием солнечного прогрева ожидается повышение температур до отметок в +24...+26°С (местами и выше), а восходящие потоки уже в районе полудня будут формировать кучево-дождевую облачность с локальными ливнями и грозами», — сообщает телеграм-канал. Шансы на ливни и грозы в Калининграде довольно высоки в понедельник и вторник. Местами также будут не исключены опасные конвективные явления: слабые шквалы и град диаметром до 2-3 сантиметров.

В днем в Калининграде и области ожидается до +23...+26°С (на побережье +19...+23°С), переменная облачность и в течение дня локальные ливни и грозы. Во вторник ночью температура составит +10...+14°С, днем в Калининграде и области около +22...+25°С (на побережье +18...+22°С), переменная облачность и в течение дня также ожидаются локальные ливни и грозы. В среду ночью +10...+14°С, в дневные часы в Калининграде и области +24...+27°С, переменная облачность и в течение дня также не исключены локальные ливни и грозы.

Во второй половине недели, предварительно, подобный характер погоды и синоптическая обстановка сохранится.