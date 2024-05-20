Треповой* не удалось опротестовать приговор по делу о теракте в петербургском кафе

Уроженке Санкт-Петербурга Дарье Треповой* не удалось оспорить вынесенный ранее приговор в 27 лет колонии по делу о теракте, в результате которого погиб журналист и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин). Апелляционный военный суд признал его законным, оставив назначенное наказание без изменений, пишет «Интерфакс».

«Приговор Второго Западного окружного военного суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление государственного обвинителя — без удовлетворения», — говорится в оглашенном в понедельник, 20 мая, определении судебной коллегии.

Государственное обвинение просило апелляционную инстанцию ужесточить наказание Треповой до 28 лет колонии общего режима. Защита, в свою очередь,просила апелляционный суд оправдать Трепову по обвинению в теракте и назначить за отбытым в СИЗО наказание по обвинению в использовании поддельных документов, переквалифицировав его на более мягкое.

Сама Трепова заявила в суде, что приносит извинения потерпевшим и жене Татарского. «Мне было больно видеть ваши слезы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать», — сказала она. После оглашения решения суда Трепова заявила, что продолжит обжаловать приговор.

Напомним, 25 апреля Второй Западный окружной военный суд признал внесенную в список террористов и экстремистов Дарью Трепову виновной по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Трепова признана виновной по п.«б» ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). По совокупности преступлений ей назначено наказание сроком 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей.

Обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев также признан виновным и приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как установили следствие и суд, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва он погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб.

*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга