Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии за взрыв в петербургском кафе

В четверг, 25 апреля, Второй Западный окружной военный суд признал внесенную в список террористов и экстремистов Дарью Трепову виновной по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Об этом сообщает «Интерфакс».

Трепова признана виновной по п.«б» ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). По совокупности преступлений ей назначено наказание сроком 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей.

Обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев также признан виновным и приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как установили следствие и суд, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва он погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб.

Уточняется, что до взрыва Трепова вошла к Татарскому в доверие, посетив несколько его лекций в разных городах под видом студентки Академии художеств Анастасии. Организаторы теракта снабдили девушку поддельным водительским удостоверением и гипсовым бюстом Татарского, куда позже было заложено взрывное устройство мощностью не менее 400 г в тротиловом эквиваленте, о котором Трепова была осведомлена, что подтверждается, в том числе ее перепиской со знакомой, следами взрывчатого вещества в арендованной ею квартире и показаниями свидетеля. Согласно материалам дела, в кафе Трепова по указанию организаторов сняла с нижней части гипсового бюста небольшую металлическую пластину, активировав взрывное устройство. В дальнейшем его дистанционно привели в действие соучастники.

После преступления подсудимая приехала к Касинцеву, который прятал ее в своей квартире от сотрудников правоохранительных органов до задержания.

По данным СК РФ, теракт длительное время готовился на территории Украины. В организованную группу для совершения преступления вовлекли украинского журналиста Романа Попкова, гражданина Украины Юрия Денисова и других. Попков и Денисов объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются и другие возможные соучастники.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

