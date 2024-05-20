В парках Калининграда проводят «оцифровку» деревьев (фото)

Фото: Telegram-канал «Парки Калининграда»

В парках Калининграда проводят работы по учёту зелёных насаждений. Для этого на деревьях проставляют номера. Об этом сообщили в Telegram-канале «Парки Калининграда» в ответ на «тревожные вопросы» о нумерации, поступающие от горожан.



Каждому дереву не только присваивают номер, но и определяют его породу, размер и состояние. Номер станет своего рода паспортом дерева. По нему можно будет найти всю необходимую информацию о растении, пояснили в паблике.

«В итоге город получит электронную топографическую карту, где будут размещены все объекты парков, инженерные сети, сооружения и рельеф местности, а также деревья толщиной от 8 см в диаметре, измеренной на высоте 130 см от поверхности земли, кусты и зелёные изгороди. Таким образом мы узнаем количество и качество зелёных насаждений и сможем лучше планировать работу по уходу за территориями», — говорится в сообщении.