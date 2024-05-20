Калининградцев пригласили обменять монеты на бумажные деньги

Калининградцам предлагают обменять монеты на банкноты в рамках акции. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России в понедельник, 20 мая.



Акция под названием «Монетная неделя» подразумевает возвращение мелочи, «которая осела в копилках, обратно в денежный оборот». До 2 июня банки-участники, такие как «Энерготрансбанк», ВТБ, «Росбанк», «Газпромбанк» «Банк Санкт-Петербург» и др., принимают монеты всех номиналов, выпущенные не раньше 1997 года. Для этого необходимо взять паспорт, а в отделении кредитной организации заполнить заявление.

«Ограничений по сумме нет. Можно принести окисленную, потемневшую монету, даже погнутую, просверленную или поцарапанную. Если заранее рассортировать металлические деньги по номиналам, удастся потратить меньше времени на операции в банке», — говорится на сайте Банка России.