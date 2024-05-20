В Калининграде подозревают в мошенничестве руководителя ликвидированного АНО

В Калининграде председатель ныне ликвидированной автономной некоммерческой организации подозревается в мошенничестве под предлогом юридических услуг. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в понедельник, 20 мая.



В релизе сообщается, что в 2020 году 48-летний мужчина предложил женщине помощь с восстановлением её сына на работе. Стороны заключили договор на оказание платных юридических услуг, однако калининградец, получив 300 тыс. рублей, свою часть обещания не выполнил.

«По данному факту СО ОМВД России по Центральному району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба калининградского УМВД.