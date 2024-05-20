В Калининграде подозревают в мошенничестве руководителя ликвидированного АНО

В Калининграде подозревают в мошенничестве руководителя ликвидированного АНО
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде председатель ныне ликвидированной автономной некоммерческой организации подозревается в мошенничестве под предлогом юридических услуг. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в понедельник, 20 мая.

В релизе сообщается, что в 2020 году 48-летний мужчина предложил женщине помощь с восстановлением её сына на работе. Стороны заключили договор на оказание платных юридических услуг, однако калининградец, получив 300 тыс. рублей, свою часть обещания не выполнил.

«По данному факту СО ОМВД России по Центральному району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба калининградского УМВД.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter