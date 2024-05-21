Погода в Калининграде 21 мая

Во вторник, 21 мая, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +23°С, ночью столбик термометра опустится до +10°С. Ветер слабый с порывами до 9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт.ст. Относительная влажность 88%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие дневные температуры в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном. В этих муниципалитетах воздух прогреется до +24°С. В ночные часы теплее будет в западной части региона, на побережье — до +13°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в столице региона ожидается малооблачная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём +22,9°С. Вероятны дожди.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «допустимый риск для всей области связан с локальными грозами преимущественно во второй половине суток с вероятностью выпадения града диаметром до 2-4 сантиметров и в меньшей степени с риском шквалов с порывами до 15-20 м/с, выпадением большого количества осадков. <...> Как отдельные ячейки, так и кластеры грозовой облачности будут формироваться преимущественно в дневные часы с сохранением до вечера».