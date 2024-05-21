Калининградцам рассказали, как вернуть часть стоимости путёвки в летний лагерь

С 2024 года вернуть часть стоимости путёвки в детский летний лагерь можно через Центр социальной поддержки населения. Речь об этом шла на оперативном совещании администрации Калининграда во вторник, 21 мая.



«Для того чтобы был обеспечен отдых детей из малообеспеченных семей, у которых доходы ниже прожиточного минимума, мы заключили соглашение на предоставление городу 1100 путёвок в наши муниципальные центры отдыха, — рассказал замглавы администрации Калининграда Алексей Силанов, — Второе направление — когда родители самостоятельно покупают путёвку. И если их доходы колеблются от одного до двух прожиточных минимумов, они обращаются в Центр социальной поддержки населения с соответствующими документами после приобретения путёвки. И им осуществляется выплата компенсации в пределах 70-80% стоимости путёвки.То есть сама по себе льгота не изменилась. Изменилось место выплаты». Ранее выплаты осуществляло Управление социальной поддержки населения Калининграда.

Был только миг: как прошла запись детей в летние центры Калининграда

Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. Отдых детей и подростков горвласти планирую организовать в пяти муниципальных загородных оздоровительных центрах, 101 лагере с дневным пребыванием, созданном на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования творческой и спортивной направленности, сферы культуры и молодёжного центра. Кроме того, в летний период будет организована работа двух лагерей труда и отдыха в общеобразовательных учреждениях — школах № 15 и 22, а также один лагерь палаточного типа, расположенный на лесном участке в Ладушкинском участковом лесничестве, находящийся в оперативном управлении школы № 58. Учреждениям предоставлен грант из областного бюджета на реализацию программ в лагерях указанных типов по итогам конкурсного отбора, проведённого министерством образования Калининградской области.