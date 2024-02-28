Был только миг: как прошла запись детей в летние центры Калининграда

В Калининграде в пятницу, 5 апреля, прошла запись в детские загородные центры. Сайт бронирования путевок «лег» в первые же секунды и снова восстановил работу лишь через 40 минут. Журналист «Нового Калининграда» попытался записать своего ребенка, чтобы выяснить, насколько реально купить путевку в детский центр.



В этом году забронировать путевку в лагерь традиционно можно было через систему бронирования на сайте camp.klgd.ru, отдохнуть в детских лагерях могут ребята с 7 до 17 лет включительно. При этом для детей участников СВО предусмотрена отдельная кнопка, предполагающая, что затем путевки для них нужно будет оформить в отделе социальной поддержки Калининграда на проспекте Победы, 42. Остальные семьи должны оплатить путевку в течение пяти дней после подтверждения со стороны загородного центра.

С информацией о лагерях, числе мест на ту или иную смену, стоимости путевок можно познакомиться на том же сайте. Всего представлено шесть лагерей — «Бригантина Волочаевское», «Бригантина Круглово», светлогорские «Огонек», «Юность», детский центр им. Терешковой, а также Станция юных техников в Ладушкине.





К примеру, в центре «Огонек» в Светлогорске на первую июньскую смену под названием «Время первых» предусмотрено 192 путевки, продолжительность смены — 20 дней, стоимость — 37800 рублей.

Если верить сайту бронирования, то в общей сложности на первую смену в лагерях предусмотрено 1004 места. Всего смен — четыре. Путем простых математических подсчетов можно выяснить, что на всех калининградских детей предусмотрено 4016 путевок. Впрочем, информации о количестве мест в лагерях в другие смены, кроме первой, на сайте нет. Не исключено, что их может быть и больше чем 1004. В то же время, по данным Калининградстата, на 2023 год в областном центре было больше 50 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Стартовать запись должна была в 10.00, о чем на сайте извещал баннер в верхней части. При этом система требовала предварительной регистрации взрослого на основании электронной почты. Уже в 9.58 сайт перестал открываться. В 10.05 на нем появилась надпись «Сервис временно недоступен, попробуйте позднее». Неоднократные попытки обновить сайт ничего не давали — он упорно «висел».





Признаки жизни появились только около 10.40. При бронировании дополнительная подробность — нужно было вносить данные ребенка — дату рождения, данные СНИЛС и свидетельства о рождении или паспорта.

В нашем случае система почему-то дала сбой — несмотря на то, что ребенку 17 лет, заявка упорно не отправлялась с пометкой «ребенок должен быть не старше 17 лет». Пришлось изменить год рождения на меньший.

После того как заявки, наконец, ушли (это произошло где-то после 11 утра), выяснилось, что число желающих попасть в каждый из лагерей явно превысило возможности детских центров, поэтому наши заявки отправили в резерв.





По телефону комитета образования пояснили, что уже в субботу можно будет ожидать обратной связи от детских центров, поскольку многие от своих очередей начнут отказываться из-за дублирования заявок. Возможен еще один вариант — из детского центра могут позвонить или написать и предложить поехать туда даже за несколько дней до смены, если кто-то внезапно откажется от путевки.

Администрация Калининграда, в свою очередь, связала трудности с записью в лагеря с системой защиты от DDoS-аттак. «Несмотря на ажиотаж, который возник сегодня утром вокруг сервиса по записи детей в летние лагеря, по состоянию на 12:30 калининградцами было успешно подано 9917 заявок. Для сравнения, в прошлом году их за сутки было всего 8498, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. — К сожалению, некоторые пользователи поэтому испытывали трудности при попытке зайти на сайт, так как срабатывала защита от DDoS-аттак, сейчас его работа нормализована». В администрации также уточнили, что всего летом в лагерях смогут отдохнуть 5 684 человек. Приём заявок в лагеря продлится до конца лета.

Если вам все же повезет, и вы сможете получить заветную путевку, к заезду в лагерь необходимо собрать следующий пакет документов:

• банковское подтверждение об оплате путевки;

• оригинал и ксерокопия паспорта родителя, либо доверенность от плательщика на получение бланка путевки;

• оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении;

• оригинал и ксерокопия паспорта ребенка (при достижении 14 лет);

• медицинская справка о состоянии здоровья ребенка установленного образца (форма № 079-У) с отметками о прививках;

• медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда;

• оригинал и ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования;

• согласие родителей на условия пребывания ребенка в центре.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград, скриншоты с сайта camp.klgd.ru