Центр занятости составил топ-5 высокооплачиваемых профессий в с/х секторе региона

Больше всех в сельхозсекторе Калининградской области получают трактористы. Об этом сообщил региональный Центр занятости, составивший топ-5 высокооплачиваемых профессий в сельском хозяйстве.

Возглавившему топ трактористу предлагают зарплату до 120 тыс. рублей. На втором месте по уровню заработной платы находится агроном, которому готовы платить до 90 тыс. рублей. Каждому третьему предприятию необходим специалист по ветеринарии. Максимальная заработная плата ветеринарного врача, которую предлагают на предприятиях, — 90 тыс. рублей, а животновода — до 60 тыс. рублей. Также работодатели нуждаются в операторах машинного доения, такой специалист может рассчитывать на зарплату до 60 тыс. рублей.

В2023 году на сельхоз предприятия трудоустроилось 330 человек, обратившихся в региональный ЦЗН, отмечаются в ведомстве. В настоящее время более 20 сельхозпредприятий региона испытывают потребность в квалифицированных кадрах. На сайте «Работа России» для них опубликовано более 270 вакансий.

Отметим, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

