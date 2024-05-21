Госдума разрешила продажу алкогольных напитков на верандах кафе

Госдума на заседании во вторник, 21 мая, приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о регулировании розничной продажи алкоголя в летних кафе. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале «РБК Вино».



«Если сегодня следовать букве закона, то распитие алкогольных напитков на открытых верандах запрещено, но по факту, все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда — это одно целое с самим рестораном», — пояснила ранее суть инициативы журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина.