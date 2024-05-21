Городские власти решили начать «дезаборизацию» Калининграда

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова дала поручение устроить проверку строительных заборов. Об этом она сообщила после оперативного совещания во вторник, 21 мая.



«Есть заборы двух типов: строительные, как правило, бело-синие, и заборы, которые разрешены сейчас в Калининграде — заборы открытого типа не выше 1,6 метра. В городе мы видим сплошь и рядом строительные заборы. И поручение, которое я дала на утреннем оперативном совещании со своими заместителями и председателями комитетов, — это сделать ревизию: пройтись и посмотреть заборы. Если есть строительный забор и есть выданное разрешение на строительство, он имеет право на существование на период действия выданного разрешения. А если выданного разрешения нет, то убрать, пожалуйста. Можно поставить ограждение земельного участка, которое разрешено в городе Калининграде по правилам благоустройства», — отметила сити-менеджер.

Глава администрации добавила, что обращаться с жалобами на неубранные строительные ограждения можно в комитет муниципального контроля. По Центральному району можно звонить на номер 92-36-44, по Ленинградскому — 92-36-29, по Московскому — 92-36-94.

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