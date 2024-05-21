Городские власти решили начать «дезаборизацию» Калининграда

Городские власти решили начать «дезаборизацию» Калининграда
Фото: администрация Калининграда
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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова дала поручение устроить проверку строительных заборов. Об этом она сообщила после оперативного совещания во вторник, 21 мая.

«Есть заборы двух типов: строительные, как правило, бело-синие, и заборы, которые разрешены сейчас в Калининграде — заборы открытого типа не выше 1,6 метра. В городе мы видим сплошь и рядом строительные заборы. И поручение, которое я дала на утреннем оперативном совещании со своими заместителями и председателями комитетов, — это сделать ревизию: пройтись и посмотреть заборы. Если есть строительный забор и есть выданное разрешение на строительство, он имеет право на существование на период действия выданного разрешения. А если выданного разрешения нет, то убрать, пожалуйста. Можно поставить ограждение земельного участка, которое разрешено в городе Калининграде по правилам благоустройства», — отметила сити-менеджер.

Глава администрации добавила, что обращаться с жалобами на неубранные строительные ограждения можно в комитет муниципального контроля. По Центральному району можно звонить на номер 92-36-44, по Ленинградскому — 92-36-29, по Московскому — 92-36-94.

Исправлено:

В номерах была допущена ошибка. Номер по Московскому району — 92-36-94, а не 92-36-29.

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