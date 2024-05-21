Россельхознадзор: поставки зарубежных фруктов в регион выросли в разы

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С 1 по 19 мая в Калининградскую область поступило более 200 тонн абрикосов, нектаринов, персиков, слив и черешни, прибывших на территорию региона из Турции, Сербии и Чили. Это в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В 4 раза увеличился импорт персиков из Турецкой Республики, поступило 54 тонны. Также увеличился ввоз турецких нектаринов и абрикосов, поставки составили 122 тонны. Кроме того, было ввезено 24 тонны сербской черешни и 3 тонны чилийских и турецких слив.

Все фруктовые партии сопровождались обязательными документами, а их безопасность была подтверждена заключениями фитосанитарной экспертизы Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Подкарантинная продукция, свободная от карантинных объектов, выпущена в свободное обращение.

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