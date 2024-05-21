Горвласти: участок на улице Иванникова закроют для проезда в последние дни мая

В последние числа мая часть улицы Иванникова закроют для проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда во вторник, 21 мая.

Ограничение движения связано с переустройством инженерных коммуникаций. «С 22 часов 30 мая до 22 часов 31 мая движение транспортных средств будет прекращено по ул. Подполковника Иванникова от ул. Профессора Баранова до ул. Черняховского», — говорится в релизе.

Устанавливать ограждения и дорожные знаки будет ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». На него же возложена ответственность за безопасно.